Виробництво кондитерських виробів в Україні у 1-му кварталі скоротилося на 10,2%

Виробництво шоколаду та готових харчових продуктів, що містять какао, у 1-му кварталі 2013 року зросло на 9,9% - до 81,6 тис. тонн, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у березні 2013 року виробництво шоколаду і продуктів, що містять какао, порівняно з лютим цього року збільшилося на 27,2%, а порівняно з березнем минулого року збільшилося на 15,7% - до 29,9 тис. тонн.

Виробництво цукрових кондитерських виробів, що не містять какао, в січні-березні порівняно з аналогічним період 2012 року впало на 10,2% - до 48,9 тис. тонн,

Виробництво цукрових кондитерських виробів в березні 2013 року порівняно з лютим цього року збільшилося на 36,2% - до 19,2 тис. тонн, однак порівняно з аналогічним періодом минулого року виробництво скоротилося на 9,8%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, виробництво шоколаду та інших продуктів, що містять какао, в Україні в 2012 році порівняно з попереднім роком зросло на 0,6% - до 345 тис. тонн, виробництво кондитерських виробів з цукру, в тому числі білого шоколаду, скоротилося на 4,1% - до 221 тис. тонн.