Агрохолдинг «Агротон» за рік скоротив валовий прибуток на 39%

Сільськогосподарський холдинг «Агротон» за попередніми результатами 2012 року скоротив валовий прибуток до 17,04 млн дол., що на 38,8% менше, ніж у 2011 році, повідомила компанія.

Згідно з повідомленням, дохід «Арготона» торік зменшився порівняно з 2011 роком на 18,5% - до 99,5 млн дол. Прибуток до оподаткування зріс до 6,7 млн ​​дол. з 0,29 млн дол. у 2011 році.

Показник чистого прибутку в звіті компанії не наводиться, так як ці дані, згідно зі звітом, ще проходять аудит.

Падіння фінансових результатів у компанії пов'язують з погіршенням показника переоцінки біологічних активів у 2,4 разу - до 11,44 млн до.

Як повідомляв УНІАН, минулої п'ятниці акції "Агротону" обвалилися на 56% після того, як агентство Standard & Poor's знизило довгостроковий корпоративний кредитний рейтинг і рейтинг незабезпеченого боргу до рівня «ССС», вказавши також на можливість подальшого зниження рейтингу.

У понеділок папери компанії подешевшали ще майже на 70%, досягнувши історичного мінімуму з моменту дебюту компанії на Варшавській біржі в листопаді 2010 року - до 1,13 злотих за штуку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Акції "Агротону" на Варшавській фондовій біржі в середу подорожчали на 85%

Довідка УНІАН. Група компаній «Агротон», яка спеціалізується на вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві та реалізації продукції тваринництва, працює з 1992 року. Холдинг володіє земельним банком близько 151 тис. га в Луганській та Харківській областях та складськими приміщеннями загальною місткістю 285 тис. тонн.

Серед найбільших акціонерів компанії - IFG DIRECTORS LIMITED з 51,04% часток, BNY (NOMINEEES) LIMITED з 18,46%, Templeton Asset Management Ltd з 12,62% і Generali Otwarty Fundusz Emerytalny з 5,02% долею. Free float - 12,85%.