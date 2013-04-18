Мінагропрод пропонує Верховній Раді скасувати мінімальні ціни на цукор

Міністерство аграрної політики та продовольства України пропонує Верховній Раді скасувати мінімальні ціни на цукор і цукровий буряк, ухваливши внесений Кабінетом Міністрів законопроект «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання виробництва та реалізації цукру».

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

У Мінагропроді зазначили, що вказаний законопроект передбачає модернізацію механізму державного регулювання виробництва цукру шляхом квотування, а також встановлює порядок використання цукру понад квоту. У разі ухвалення законопроекту між учасниками буряково-цукрового ринку буде запроваджено виключно грошову форму розрахунків.

Такі заходи, на думку Мінагропроду, створять умови для ефективного функціонування та розвитку цукрової галузі в Україні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України підвищив мінімальні ціни на цукор (без урахування ПДВ) на наступний маркетинговий рік (МР, вересень 2013 р. - серпень 2014 р.) на 14,5% - до 4677,69 грн/тонна з 4083,33 грн/тонна.

Довідка УНІАН. Українські цукровиробники завершили сезон, переробивши 17 млн тонн цукрового буряка. Обсяг виробництва цукру з 63 цукрових заводів становив 2,2 млн тонн. Ці обсяги повністю забезпечують внутрішню потребу країни в цукрі, яка становить 1,8 млн тонн.