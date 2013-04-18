Агрохолдинг «Астарта» за рік збільшив частки в 10 сільськогосподарських компаніях

Найбільший виробник цукру в Україні «Астарта» в 2012 році збільшив частки в 3 аграрних компаніях, 3 комбікормових підприємствах, 3 торгівельних і 1 підприємстві, що займається виробництвом цукру.

Про це йдеться в річному фінансовому звіті «Астарти», який має УНІАН.

Згідно з документом, в 2012 році холдинг придбав контрольний пакет акцій в торгівельних компаніях «Інвестпромгаз» (99,93%), «Цукорагропром» (99,91%), «Волощук-Цукор» (98,68%), виробникові цукру «Глобинський цукор» (98,68%) і агрокомпанії «Слобожанська Житниця» (50,99%). Придбання контрольних пакетів акцій коштувало «Астарті» 58 тис. євро.

Крім того, компанія збільшила свою частку в агрокомпанії «Волощук-Агро» (до 97,48% з 92,79% у 2011 році), «Геоекспертсервіс» (до 100% з 98,33%) і в комбікормових заводах «Кобеляцький комбікормовий завод »(до 98,56% з 97,26%), «Шишацький комбікормовий завод» (до 90,56% з 82,71%), «Хорольський комбікормовий завод» (до 99,24% з 92,77%).

Як повідомляв УНІАН, агрохолдинг «Астарта» за підсумками 2012 року отримав 45,133 млн євро чистого прибутку, що на 48,4%, або 42,4 млн євро, менше, ніж торік. Компанія скоротила валовий прибуток до 82,690 млн євро з 120,874 млн євро, а операційний прибуток - до 59,612 млн євро з 93,356 млн євро

Водночас виручка «Астарти» зросла до 354,272 млн євро з 303,587 млн євро.

Частка найбільшого сегмента у виручці компанії - виробництва цукру - за підсумками минулого року скоротилася до 50% з 55% роком раніше на тлі зростання сільськогосподарського сегменту до 30% з 26%.

Довідка УНІАН. Заснована в 1993 році Astartа володіє в Україні 8 цукровими заводами потужністю виробництва понад 400 тис. тонн на рік, потужностями зі зберігання цукру і зернових та іншими активами. Частка компанії у виробництві цукру на українському ринку минулого року становила 19%. Astarta також орендує 245 тис. га землі.

За останніми даними, 36,99% акцій компанії, яка є другим найбільшим українським емітентом на Варшавській біржі, належали Віктору Іванчику через Albacon Ventures Limited, 25,99% - голові ради директорів Валерію Короткову через Aluxes Holding Limited, 37,02 - free float.

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