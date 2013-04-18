Урожайність озимих цього року зросте на 15-20% - Гідрометцентр

Врожайність озимих культур в Україні в 2013 році зросте порівняно з попереднім роком на 15-20%, повідомив сьогодні на брифінгу директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

«Незначна кількість озимих площ знаходиться в незадовільному стані. Це стосується Херсонської, частково Запорізької та Дніпропетровської областей, а також степової частини Криму», - сказав М.Кульбіда.

«Ми можемо оцінювати їх (озимих - УНІАН) потенційну врожайність цього року на 15-20% вище, ніж минулого», - додав він.

М.Кульбіда також повідомив, що значні території Поліського району, призначені для посіву ярового ячменю, цього року були затоплені, внаслідок чого прогнозується затримка посівів на 10-15 днів, що призведе до скорочення врожайності на 15-18% на цій території порівняно з минулим роком.

Також головний синоптик країни додав, що Мінагропрод рекомендує площі, на яких може бути найбільше запізнення посівів, засівати кукурудзою, яка дасть гарантований урожай.

Як раніше повідомляв УНІАН, у зв'язку з несприятливими погодними умовами посівна кампанія в Україні в 2013 році затрималася на 2-3 тижні.

Всього під урожай зернових у 2013 році планується засіяти 16,2 млн га, з яких 8,1 млн га доводиться на ярові зернові культури.

Прогноз пересівання озимих, за даними Мінагропроду, становить 300-500 тис. га.

Минулого року врожай зерна становив 46,2 млн тонн проти рекордних 56,7 млн тонн у 2011 році. В 2013 році експерти прогнозують валовий збір зернових на рівні 50-53 млн тонн.