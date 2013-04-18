«Кернел» за 9 місяців скоротив продажі бутильованої соняшникової олії на 21,7%

Найбільший виробник соняшникової олії в Україні агрохолдинг «Кернел» за підсумками 9 місяців 2012/2013 маркетингового року (МР, липень 2012 - червень 2013) скоротив продажі бутильованої соняшникової олії до 84,2 млн літрів, що на 21,7% менше, ніж за аналогічний період 2011/2012 МР.

Про це йдеться в біржовому повідомленні компанії.

Згідно з повідомленням, обсяг продажів наливної соняшникової олії в липні-березні поточного МР виріс до 739,1 тис. тонн, що на 32% більше, ніж роком раніше. «Кернел» також наростив продажі зерна - до 2,2 млн тонн, що перевищує показники липня-березня минулого МР на 20,8%. Обсяг продажів насіння соняшнику за звітний період скоротився на 10,6% - до 679,3 тис. тонн.

Водночас виробництво бутильованої соняшникової олії за вказаний період скоротилося на 24,1% - до 77,3 тис. тонн, а обсяг виробництва рафінованої соняшникової олії впав на 24,7% - до 85,1 тис. тонн.

У компанії також повідомили, що пропускна здатність терміналів за 9 місяців поточного МР зросла на 78,1% - до 2,6 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, «Кернел» очікує погіршення фінансових результатів у 2012/2013 маркетинговому році, оскільки обсяги продажів наливної олії і насіння соняшнику будуть нижче, ніж компанія передбачала раніше.

У 2012 фінансовому році, що закінчився 30 червня 2012 року, Kernel скоротив чистий прибуток на 9% - до 206,7 млн ​​дол. з 226,3 млн дол. в попередньому фінансовому році.

Довідка УНІАН. Холдинг «Кернел» (Kernel) виробляє сиру, рафіновану і бутильовану олію під торговими марками «Щедрий ДАР», «Стожар», «Чумак Домашня», «Чумак Золота» на Полтавському, Приколотнянському та Вовчанському олієекстракційних заводах, а також є великим експортером зерна. Контролюється бізнесменом Андрієм Веревським. Kernel вийшов на Варшавську фондову біржу в 2007 році, є найбільшою за капіталізацією українською компанією на польському ринку, акції якої з минулого року включені в індекс «блакитних фішок».