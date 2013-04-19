«Кернел» очікує погіршення фінансових результатів цього маркетингового року

Найбільший виробник соняшникової олії в Україні агрохолдинг «Кернел» прогнозує погіршення фінансових результатів у 2012/2013 маркетинговому році (липень 2012 р. - червень 2013 р.) порівняно з тими, які очікувалися раніше.

Про це йдеться в біржовому повідомленні компанії.

«На основі результатів за 9 місяців 2013 фінансового року, наразі керівництво очікує, що річний показник EBITDA і чистого прибутку буде помірно нижчий за раніше оголошені показники», - сказано в повідомленні.

Причиною погіршення фінпоказників у компанії називають падіння продажів соняшникової олії і переробки соняшнику.

Як повідомляв УНІАН, раніше холдинг прогнозував зростання виручки в 2013 фінансовому році до 2,8 млрд дол. з 2,4 млрд дол. (у 2012 фінансовому році).

«Кернел» на початку квітня повідомив про укладення договору купівлі-продажу на придбання 80% акцій компанії «Дружба Нова».

Довідка УНІАН. Холдинг Kernel, контрольований українським бізнесменом Андрієм Веревським, є найбільшим в Україні виробником і експортером соняшникової олії, а також одним з найбільших експортерів зернових і великим виробником сільськогосподарських продуктів. Компанія також надає послуги зі зберігання сільгосппродуктів, експорту через належні їй термінали на Чорному морі і займається виробництвом бутильованої рослинної олії, а також цукру.

А.Веревський через Namsen Limited володіє 38,23% паперів Kernel, а інші перебувають у вільному обігу на біржі у Варшаві.

Компанія, яка є найбільшим українським емітентом на Варшавській фондовій біржі, де вона дебютувала в 2007 році, на останньому закритті коштувала менше 1,7 млрд дол.