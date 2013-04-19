Ранніми зерновими і зернобобовими в Україні засіяно понад 2 млн га - 75% прогнозу

Сівба ранніх зернових і зернобобових культур в Україні проведена на території понад 2 млн га, що становить 75% прогнозу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Верховної Ради повідомив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк.

«На сьогодні сівба триває практично в усіх регіонах України. 8 областей сівбу завершили. Сівба ранніх зернових і зернобобових культур проведена на площі понад 2 млн га, або 75% прогнозу сівби ранніх ярових культур», - сказав міністр.

За його словами, аграрії повністю забезпечені необхідними матеріально-технічними ресурсами і паливом. У хорошому і задовільному стані перебувають 95,5% озимих, тому пересівання потребують у 4 рази менше площ, ніж у 2012 році.

«На сьогодні в хорошому і задовільному стані перебувають 95,5% площ озимих. Якщо нам і доведеться пересівати озимі, то тільки на площі 500 тис. га. Для порівняння: минулого року ми пересівали близько 2 млн га», - відзначив М.Присяжнюк.

Проте, за словами очільника Мінагропроду, у зв'язку з пізньою весною виникла низка проблем, серед яких він назвав затримку вегетації озимих майже на 3 тижні, посилення ураження озимих грибковими хворобами, запізнення за календарними термінами сівби ярових культур у північних і західних регіонах країни.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з несприятливими погодними умовами посівна кампанія в Україні в 2013 році затрималася на 2-3 тижні.

Усього під урожай 2013 року планується засівати 27,6 млн га, з яких 16,2 млн га буде відведено під зернові культури.