АМКУ дозволив «Миронівському хлібопродукту» придбати агрохолдинг у Росії

Антимонопольний комітет України дав дозвіл Raftan Holding Limited (Кіпр), офшорній компанії, що керує корпоративними правами найбільшого виробника курятини в Україні "Миронівського хлібопродукту" (МХП), на придбання контрольного пакету акцій російського агрохолдингу «Воронеж Агро Холдинг», повідомив комітет.

Згідно з повідомленням, Raftan Holding Limited отримує право на придбання пакета акцій, який забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління російської компанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше МХП заявляв про намір придбати агрокомпанію в Росії із земельним банком 40 тис. га.

Довідка УНІАН. Компанія «Миронівський хлібопродукт» - один з найбільших українських виробників аграрної продукції. Крім птахівництва та суміжних виробництв, холдинг займається вирощуванням кукурудзи, соняшнику, пшениці, ріпаку, фруктів, а також виробництвом яловичини, ковбасних виробів.

На ринку холдинг представлений торговими марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народів», «Бащинський», «Європродукт», «Сертифікований Ангус», «Фуа Гра». Земельний банк компанії становить близько 280 тис. гектарів.

МХП за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток на 20% порівняно з 2011 роком - до 311 млн дол. Виручка компанії в 2012 році збільшилася до 1,4 млрд дол. з 1,2 млрд дол. у 2011 році. EBIDTA зріс на 17% - до 468 млн дол. Маржа EBIDTA залишилася на рівні 2011 року - 33%. Прибутковість на одну акцію збільшилася приблизно на 24% - з 2,26 дол. у 2011 році до 2,80 дол. у 2012 році.