Присяжнюк наполягає на продовженні пільг аграріям до 2018 року

Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк наполягатиме на продовженні пільгового режиму оподаткування аграріїв до 1 січня 2018 року, пропонуючи, таким чином, ввести мораторій на внесення змін до Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив, виступаючи на засіданні Верховної Ради.

«Я пропоную вести мораторій на внесення змін до Податкового кодексу щодо спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість», - сказав М.Присяжнюк, уточнивши, що Міністерство аграрної політики і продовольства вже надіслало листи всім зацікавленим відомствам і міністерствам.

До того ж М.Присяжнюк уточнив, що за час дії мораторію аграрний бізнес зможе підготуватися до переходу на загальну систему оподаткування з 1 січня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод зазначав, що за час дії спецрежиму оподаткування подвоїлося виробництво валової продукції сільського господарства, внаслідок чого значно зросли надходження до бюджету від підприємств АПК. Так, у 2012 році аграрії перерахували до бюджету 42 млрд грн, що на 4,8% більше, ніж у 2011 році.

У березні десять аграрних асоціацій України надіслали владі лист з проханням сприяти збереженню фіксованого сільськогосподарського податку і пільг по сплаті податку на додану вартість для сільгоспвиробників, оскільки їх скасування призведе до стагнації аграрного сектора країни. За їх підрахунками, якщо уряд ухвалить рішення про скасування податкових пільг для сільгоспвиробників, то їх втрати становитимуть 19 млрд грн. До того ж кількість збиткових сільгосппідприємств зросте до 50% із 17-30%, а скорочення валового обсягу виробництва сільгосппродукції становитиме 8-10%.

Національним планом дій на 2013 рік передбачено внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Податкового кодексу щодо реформування фіксованого сільськогосподарського податку і перегляду пільг зі сплати податку на додану вартість і податку на прибуток підприємства.

Пільгове оподаткування для сільгоспвиробників діє в Україні з 1998 року.

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