Директор Департаменту ЄБРР: Інвестиції в аграрний сектор України зростуть завдяки ефективному діалогу влади та агробізнесу

Аграрний сектор економіки України протягом останніх двох років міцно закріпив за собою статус провідного. Так, продукція вітчизняних аграріїв годує не тільки багатомільйонне населення України, а й успішно виходить на зовнішні ринки. Також серед досягнень – рекордні врожаї зернових, відродження тваринницької галузі, розбудова продовольчої логістики. Це дозволило вітчизняному АПК стати бюджетоутворюючою галуззю, яка в 2012 році наповнила державну скарбницю більш ніж 42 мільярдами гривень. Таких значних успіхів вдалося досягти і завдяки lth;fdyj-приватному партнерству. Про діалог між владою та бізнесом, інвестиції в АПК, а також про те, як посилити позиції України на світовому продовольчому ринку, в інтерв’ю УНІАН розповів директор Департаменту аграрного бізнесу ЄБРР Жиль Меттеталь.

− Пане Жиль, як змінилася позиція України на світовому ринку сільгосппродукції за останні роки?

− Протягом останніх років Україна стала важливим гравцем на світовому зерновому ринку (ЄБРР підтримав ініціативу створення зернової G20, провідне місце в якій посяде Україна, – УНІАН). Проте потенціал країни ще не повністю реалізований. Але, з відповідним рівнем інвестицій від приватних компаній, Україна може подвоїти обсяги сільгоспвиробництва.

− Чи зросте найближчим часом інвестиційна привабливість аграрного сектору? Чи сприяє цьому та розвитку агробізнесу Уряд? І які на сьогодні для цього є перешкоди?

− Уряд має співпрацювати з приватним сектором та поліпшувати інвестиційний клімат, заохочуючи як внутрішні, так і іноземні інвестиції. Проте Уряд має вести передбачувану політику. Зокрема, політика влади, яка стосується аграрного сектору, має обговорюватися з приватними компаніями. Також їх необхідно залучати до процесу прийняття рішень. (Вже другий рік поспіль Міністерство аграрної політики та продовольства підписує із зернотрейдерами Меморандум про взаєморозуміння. В його межах сторони спільно встановлюють обсяги експорту зернових, - УНІАН).

− Як Ви охарактеризуєте проекти в українському агропромисловому комплексі, які підтримує ЄБРР? Яким є підхід ЄБРР до фінансування українського аграрного сектору?

− ЄБРР вже інвестував 1,5 мільярда євро в аграрний сектор України – від проектів у землеробстві до сучасної роздрібної торгівлі продуктами харчування та їхнього пакування. І ЄБРР буде продовжувати підтримувати місцевий та міжнародний аграрний бізнес в Україні, оскільки це дуже важливий сектор для економіки країни. Ми також продовжуємо залучати приватні банки до співфінансування, аби посилити свою підтримку.

− Чи відбувається, на Вашу думку, наразі ефективний діалог між Урядом і бізнесом, який працює на зерновому ринку?

− Діалог у зерновому секторі має дуже позитивний вплив, і вже низка інвесторів повідомили нам, що вони збільшать свої інвестиції в результаті цього діалогу. В 2013 році ми продовжимо свою підтримку цього діалогу, зокрема в частині фінансової допомоги приватним зерновим компаніям.

− Ви ініціювали створення робочої групи з вирішення питань функціонування молочного сектору. У чому її необхідність? Та чи є молочне скотарство України інвестиційно привабливою галуззю?

− Україна сьогодні експортує багато зерна, але, як і раніше, Україна імпортує м'ясо та молочні продукти. Це не дуже добре, тож більше інвестицій має надійти для відновлення поголів’я великої рогатої худоби. ЄБРР вже профінансував низку молочних та сирних компаній, але всі вони стикаються з проблемою отримання високої якості молока. Тож, як ми це робили в зерновому секторі, так ми хотіли б налагодити діалог у молочному секторі, щоб допомогти залучити інвестиції.

Дарина Реброва

P.S. Нагадаємо, раніше представники Європейського банку реконструкції та розвитку заявили, що Україна разом із Бразилією, Аргентиною, США та Канадою може стати однією з найбільших сільськогосподарських країн у світі. Підтвердженням цьому є інвестиції у вітчизняний аграрний сектор.

Під час переговорів, які відбулися місяць тому, Міністерство аграрної політики та продовольства України та ЄБРР домовилися, що продовжать співпрацю щодо розвитку проектів в українському агросекторі, зокрема у виробництві зернових, птахівництві та машинобудуванні. Окрім того, було обговорено впровадження спільних проектів у цукроварінні, агролізингу, а також тваринництві, зокрема, молочарстві.

Також раніше Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк наголошував на важливості тих проектів, які фінансує ЄБРР в Україні: «Я задоволений тим, що всі проекти, які підтримує ЄБРР у сільському господарстві України шляхом кредитування, є успішними. І з кожним роком лінія сільгосппродуктів, які виробляють кредитовані Банком українські підприємства, розширюється», - розповів міністр.