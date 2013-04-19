Білорусь закрила ринок для українських кондитерських виробів

Зупинка українських вантажів з кондитерськими виробами на кордоні з Білоруссю для проведення митного огляду може спричинити за собою втрати для вітчизняних кондитерських підприємств у розмірах до 50 млн грн, оскільки зараз експорт до цієї країни повністю заблокований.

Про це УНІАН повідомив голова асоціації «Укркондпром» Олександр Балдинюк.

«Наші вантажі потрапили під посилений митний огляд. На сьогодні вже з початку місяця наш експорт до Білорусі заблокований повністю. Втрати становитимуть 40-50 млн грн», - сказав О.Балдинюк.

За його словами, законодавство Білорусі дозволяє проводити подібні розширені огляди, проте в цій ситуації мова йде про нетарифні методи обмеження експорту.

«Законодавство дозволяє їм проводити такі огляди, але насправді всі розуміють, що мова йде не про необхідний огляд, а про нетарифні методи обмеження експорту наших продуктів на білоруський ринок. Цей інструмент повністю суперечить інструментарію чесної, відкритої конкуренції. Це спроби не допустити нашу продукцію», - впевнений О.Балдинюк.

До того ж він акцентує увагу на тому, що Великодні свята є одним з піків продажів кондитерських виробів, тому обмеження експорту саме в цей період є найбільш болючим для виробників.

«Річ у тому, що зараз пік продажів, потім після Великодня вони можуть відкрити кордон, але потім на ринку почнеться затишшя. Навіть якщо за кілька днів до Великодня вони відкриють, ми все одно не встигнемо доставити свій товар до торгових точок», - відзначає глава «Укркондпрома».

О.Балдинюк також поінформував, що у квітні українські кондитери планували поставити на ринки Білорусі 3 тис. тонн солодких виробів.

Довідка УНІАН. Виручка виробників від поставки кондитерських виробів на ринки Білорусі в 2012 році становила 1,5 млрд грн.