Fitch присвоїв єврооблігаціям агрохолдингу «Мрія» рейтинг «В»

Рейтингове агентство Fitch присвоїло 5-річним євробондами агрохолдингу «Мрія» на 400 млн дол. з прибутковістю 9,75% річних рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "R4".

Про це йдеться в прес-релізі агентства, який є в розпорядженні УНІАН.

Згідно з документом, Fitch очікує, що виручка від випуску облігацій допоможе продовжити погашення заборгованості «Мрії», підвищивши при цьому рівень загальної ліквідності компанії. В агентстві також відзначають, що частина коштів від нового випуску облігацій буде спрямована на рефінансування частини раніше випущених євробондів на 250 млн дол. з терміном погашення в 2016 році. Решта фінансових ресурсів буде спрямована на погашення інших боргів холдингу, нові капіталовкладення і підтримку оборотного капіталу протягом року.

В агентстві також відзначили, що змін дивідендної політики «Мрії» не прогнозується, тому дивіденди цього року, імовірно, виплачуватися не будуть.

Як повідомляв УНІАН, у квітні агрохолдинг «Мрія» розмістив євробонди на 400 млн дол. з прибутковістю 9,75% річних з погашенням у 2018 році, хоча раніше джерело повідомило УНІАН, що компанія планує розмістити єврооблігації на суму 350 млн дол. з орієнтиром дохідності 9,0%.

Наприкінці березня міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor's присвоїло випусу євробондів агрохолдингу «Мрія», що планується, рейтинг «В» і рейтинг зворотності активів "4", а агентство Fitch - рейтинг «B (EXP)» з рейтингом зворотності активів "RR4". Агентства тоді повідомляли, що залучені кошти можуть бути спрямовані агрохолдингом на погашення існуючих зобов'язань, а також на інші капітальні витрати.

Агрохолдинг «Мрія» у 2012 році збільшив чистий прибуток до 174,3 млн дол. зі 150 млн дол. у 2011 році. Виручка компанії за звітний період збільшилася до 563 млн дол. із 425,7 млн дол. у 2011 році. Операційний прибуток компанії в 2012 році зріс на 5,8% - до 207,6 млн дол. Показник EBITDA агрохолдингу за підсумками 2012 року збільшився на 41% - до 254,8 млн дол., маржа EBITDA за вказаний період зросла до 45,3 % порівняно з 42,3% роком раніше.

Довідка УНІАН. Багатопрофільний агрохолдинг «Мрія» спеціалізується на вирощуванні пшениці, ячменю, ріпаку, цукрових буряків, гречки, картоплі та інших культур. Земельний банк компанії становить 298 тис. га.

Агрохолдинг, контрольований сім'єю українських бізнесменів Гутов, у 2008 році через зареєстровану на Кіпрі компанію Mriya Agro Holding Plc залучив 90 млн дол. шляхом продажу на Франкфуртській біржі 20% акцій.

У березні 2011 року «Мрія» розмістила п'ятирічні євробонди на 250 млн дол. з купоном 10,95%, а в червні Міжнародна фінансова корпорація (IFC) збільшила свою трирічну кредитну лінію цього агрохолдингу на 10 млн дол. - до 35 млн дол.