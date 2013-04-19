УКАБ: капіталізація українських аграрних компаній скоротилася на 12%

Капіталізація українських аграрних компаній до середини квітня поточного року скоротилася до 5,55 млрд дол., що на 12% менше, ніж роком раніше, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».

Згідно з повідомленням, зараз на ринку закріпився тренд до зниження вартості акцій вітчизняних сільгосппідприємств.

«Для фондових ринків коливання є нормальним явищем, але капіталізація українських агропродовольчих компаній протягом останнього року, якщо дивитися на проміжні показники серпня і листопада, неухильно знижується», - цитує прес-служба експерта аграрних ринків Тараса Висоцького.

В асоціації відзначили, що таке зниження капіталізації аграрних компаній дорівнює втраті 6,3 млрд грн, або 30% розміру прибутку, отриманого ними у 2012 році.

Як повідомляв УНІАН, українські агропромислові компанії мають невеликі шанси на вдале первинне розміщення акцій на Варшавській фондовій біржі за нинішніх умов через негативний новинний фон, що зберігається, від українських агрофірм, що вже котируються на ринку.