Присяжнюк попросив депутатів збільшити витрати на АПК

Міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк закликав народних депутатів збільшити витрати з державного бюджету на агропромисловий комплекс на 1 млрд грн, оскільки зараз на підтримку галузі з бюджету планується виділити 8,1 млрд грн, що на 2,2 млрд грн менше, ніж у 2012 році.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства аграрної політики і продовольства.

«Враховуючи брак коштів загального фонду і користуючись нагодою, прошу підтримки народних депутатів при внесенні змін до Закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік» щодо збільшення витрат на програми підтримки АПК на 1 мільярд гривень», - сказав керівник Мінагропроду.

Міністр відзначив, що в бюджеті цього року за основними програмами підтримки АПК передбачено тільки 91,8 млн грн. Також він повідомив, що вже другий рік поспіль державна фінансова допомога надається насамперед малим і середнім товаровиробникам. І ця політика буде продовжена.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінагропрод повідомляв про намір звернутися до Верховної Ради з проханням збільшити фінансову підтримку.