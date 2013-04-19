Заяви про можливий зрив конгресу бджолярів безпідставні - оргкомітет

Організаційний комітет 43-го Міжнародного конгресу бджолярів «Апімондія 2013», який відбудеться в Києві 29 вересня – 4 жовтня 2013 року, вважає безпідставними звинувачення групи осіб у можливому зриві заходу і вбачає в їхнії діях спробу захоплення контролю над конгресом.

Про це УНІАН повідомили в організаційному комітеті 43-го Міжнародного конгресу «Апімондія 2013».

«Організація конгресу здійснюється з вересня 2009 року. Але раптом зараз, за 5 місяців, коли вся робота вже здійснена, з'являється група осіб, яка заявляє про те, що оргкомітет, який працює 4 роки, є нелегітимним. Ми трактуємо це однозначно як спробу рейдерського захоплення. Організаційним комітетом будуть вжиті відповідні заходи, і оцінку діям цих людей даватимуть правоохоронні органи», - наголосив координатор комунікацій організаційного комітету «Апімондії 2013» Юрій Рифяк.

За словами прес-секретаря конгресу Ярослава Гадзинського, проведенню «Апімондії 2013» зараз нічого не загрожує.

«Ми не хочемо концентруватися на скандалах, а хочемо працювати над організацією конгресу. Жиль Ратіа (президент Всесвітньої федерації бджільницьких асоціацій – УНІАН) під час візиту до України висловив задоволення станом підготовки, тому «Апімондії 2013» нічого не загрожує», - запевнив Я.Гадзинський.

За його словами, представники громадських організацій, які висловили обурення щодо підготовки до «Апімондії 2013», давно не є членами цих організацій і ставлять собі на меті зрив конгресу. При цьому Я.Гадзинський наголосив, що звинувачення в дорожнечі участі в заході також не відповідає дійсності.

«У нас на 43-му конгресі виходить найнижча ціна. Якщо порівняти з Австралією, Аргентиною, Францією, в яких проводилися подібні конгреси, то у нас вартість участі для бджоляра становить 26 євро».

Як повідомляв УНІАН, представники громадських організацій «Союз пасічників України» і «Братерство бджолярів України» заявили про можливий зрив 43-го міжнародного конгресу бджолярів «Апімондія 2013» через непрозору діяльність його організаторів.

До того ж вони відзначили, що організаційний комітет встановив дуже високу ціну для бджолярів за участь в «Апімондії 2013», яка в перерахунку на оптову ціну меду становить більш як 400 кг за стенд. У середньому за 1 кв. метр виставкової площі пасічникам доведеться заплатити близько 300 євро.

Довідка УНІАН. Апімондія – це міжнародна федерація бджільницьких об'єднань. Створена в 1949 році. Центр розташований у Римі.

Під час 43-го міжнародного конгресу «Апімондія 2013» Київ планують відвідати понад 12 тис. учасників зі всього світу. Наукова програма конгресу пройде під загальною назвою «За межі вулика: бджільництво і глобальні виклики» і буде присвячена вивченню потенціалу бджільницької галузі у вирішенні глобальних проблем, що стоять перед людством сьогодні. Наукова програма включає: 7 пленарних засідань наукових комісій Апімондії, 5 пленарних засідань континентальних комісій Апімондії, які представлятимуть п'ять частин світу, 16 тематичних симпозіумів у рамках діяльності семи наукових комісій Апімондії і 4 круглих столи з актуальних питань і проблем бджільництва.