Варшава. Один з найбільших в Україні виробників молока агрохолдинг Industrial Milk Company торік отримав 18,715 млн євро чистого прибутку, що на 8%, або на 1,4 млн євро, більше ніж у попередньому році.

Про це компанія повідомила в консолідованому звіті за минулий рік на Варшавській фондовій біржі.

Валовий прибуток збільшився до 34,8 з 27,7 млн ​​євро (+25%) на тлі зростання операційного прибутку на 24% - до 23,7 млн ​​євро.

Виручка компанії за цей же період зросла в 3,7 разу - до 75,3 млн євро.

IMC також зазначила, що без урахування одноразових факторів минулого року отримала 19,5 млн євро чистого прибутку (+4%), 24,6 млн євро операційного прибутку (+19%) і 32,01 млн євро прибутку до вирахування відсотків, податків і амортизації EBITDA (+25%).

Компанія також повідомила про зростання всіх активів на кінець минулого року на 76% - до 244,5 млн евро з 138,7 млн євро на кінець 2011 року.

Зобов'язання компанії за цей же період зросли майже в 4 рази - до 116,5 млн євро, 68,4 млн євро з яких становили короткочасні зобов'язання.

За словами старшого аналітика інвестиційної компанії Dragon Capital Тамари Левченко, фінансові результати IMC в цілому збіглися з експертними прогнозами, однак чистий прибуток і EBITDA виявилися нижче передбачуваних показників.

«Оголошена чиста виручка збіглася з нашим прогнозом у розмірі 74,6 млн дол. (+157% р/р), тоді як EBITDA і чистий прибуток виявилися нижче наших прогнозів у розмірі 36,0 млн дол. (+48%) і 22,3 млн дол. (+28%), відповідно через більш високі, ніж очікувалося, інші операційні витрати у розмірі 6,2 млн дол. (порівняно з прогнозованими 3,4 млн дол.) у результаті понесення збитку в сумі 2,8 млн дол. у зв'язку з нарахуванням ПДВ за експортними операціями. Отже, прогнози компанії щодо зростання виручки та EBITDA на 2013 р. підкріплюють наш прогноз щодо прибутку на 2013 р. у розмірі 192 млн дол. (+91% р / р) і EBITDA - 63,4 млн дол. (+98% р / р)», - коментує експерт.

Як повідомляв УНІАН, у лютому аналітики брокерської компанії польського відділення ING погіршили прогноз чистого прибутку Industrial Milk Company торік - через слабкі продажів у другій половині року - до 21 млн з прогнозованих раніше 30,9 млн дол.

У 2011 році компанія збільшила чистий прибуток на 17% - до 17,3 млн євро на тлі зменшення виручки на 16% - до 29,1 млн євро.

За три попередні роки чистий прибуток IMC варіювалася в межах від 1,6 до 14,8 млн євро, а виручка - в межах 20,2-34,8 млн євро.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році Industrial Milk Company, крім виробництва молока, займається вирощуванням, зберіганням та переробкою сільськогосподарських культур. За останніми даними за 2012 рік, компанія орендувала у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях 82,7 тис. га землі і володіла складськими приміщеннями потужністю зберігання 223 тис. тонн.

За останніми даними, 59,08% акцій IMC належало Agrovalley Limited, 9,58% - входить до групи ВТБ Російському комерційному банку, 5,1% - польської Amplico PTE. Решта 26,24% - free float.