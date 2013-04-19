Янукович підписав зміни до держбюджету щодо створення умов для кредитування АПК

Президент України Віктор Янукович підписав закон про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо створення сприятливих умов для розвитку системи кредитування агропромислового комплексу).

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Законом вносяться зміни до статей 1, 5 і 15 та додатків №1, №2, №3 і №9 до закону «Про Державний бюджет України на 2013 рік».

Отже, у статті 1-й на 2013 рік визначаються доходи державного бюджету у сумі 363 084 944,1 тис. грн, зокрема доходи загального фонду - у сумі 315 479 183,6 тис. грн та доходи спеціального фонду - у сумі 47 605 760,5 тис. грн, згідно з додатком № 1 до цього закону.

Видатки державного бюджету України у сумі 412 368 205,7 тис. грн, зокрема видатки загального фонду - у сумі 363 884 469,8 тис. грн та видатки спеціального фонду - у сумі 48 483 735,9 тис. грн.

Граничний обсяг дефіциту держбюджету України визначається у сумі 50 584 845 тис. грн, зокрема граничний обсяг дефіциту загального фонду – 44 534 536,9 тис. грн та граничний обсяг дефіциту спеціального фонду - у сумі 6 050 308,1 тис. грн, згідно з додатком № 2 до цього закону.

У статті 5 визначається на 31 грудня 2013 року граничний обсяг державного боргу в сумі 483 084 829 тис. грн.

Стаття 15 встановлює, що Національний банк України у 2013 році щоквартально перераховує до державного бюджету кошти в сумі 4000 000 тис. грн на загальну суму щонайменше 16 254 800 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, цей закон було ухвалено 4 квітня на «виїзному засіданні» Верховної Ради на Банковій.

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