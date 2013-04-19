Банкір: пріоритетні напрямки для кредитування - агросектор і роздрібна торгівля

Пріоритетними напрямками для кредитування в цей час є аграрний сектор і роздрібна торгівля, темпи зростання за якими в першому кварталі 2013 року становили 5,8% і 13% відповідно.

Як повідомила УНІАН прес-служба банку «Надра», таку думку висловив голова правління банку Дмитро Зінков.

На думку експерта, незважаючи на зростання обсягів банківського кредитування, його темпи ще не вийшли на докризовий рівень. «Високі процентні ставки і короткі терміни отримання кредитів (переважно до одного року) ускладнюють доступ компаніям до кредитних ресурсів», - сказав Д.Зінков.

За його словами, через падіння темпів виробництва у промислових галузях останнім часом (-5% за підсумками першого кварталу), компаніям - представникам таких галузей також складно отримати кредитні ресурси. При цьому, як повідомив експерт, компанії-експортери, які мають постійний доступ до валютної виручки, можуть собі дозволити відносно дешеві валютні кредити.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банків України в січні-березень 2013 року становив 3,1 млн грн, при цьому обсяг загальних активів банків з початку поточного року зріс на 16 млрд грн, переважно за рахунок кредитування економіки, обсяг якого за вказаний період збільшився на 10 млрд грн.

За даними Держстату, спад промислового виробництва в Україні в березні 2013 року в порівнянні з березнем 2012 року становив 5,2%, в порівнянні з лютого 2013 року промвиробництво зросло на 11%, а за підсумками січня-березня 2013 (проти аналогічного періоду 2012 року) спад становив 5%.