АМКУ рекомендує не підвищувати ціни на яйця в період великодніх свят

Антимонопольний комітет України рекомендує основним виробникам-птахофабрикам і спеціалізованим мережам торгівлі харчовими продуктами утриматися від необгрунтованих цін на яйця в період травневих свят, повідомила прес-служба комітету.

Згідно з повідомленням, АМКУ надав рекомендації 30 компаніям, які виробляють найбільшу кількість курячих яєць, закликавши їх не встановлювати оптово-відпускних цін на цю продукцію, що перевищують економічно обгрунтований рівень. АМКУ також рекомендував 19 торговим мережам не підвищувати роздрібні ціни на яйця і не здійснювати дій, які можуть спричинити таке підвищення.

Як повідомляв УНІАН, у Союзі птахівників України вважають, що напередодні пасхальних свят ціни на яйця можуть зрости на 20%, проте незабаром після свят вони знову стабілізуються.