Перегляд пільг для аграріїв не призведе до підвищення цін на продукти харчування - Клименко

Перегляд пільг для українських сільгоспвиробників не призведе до підвищення цін на продукти харчування.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові сказав міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, відповідаючи на запитання про можливість відміни пільг для аграріїв і, зокрема, скасування фіксованого сільськогосподарського податку.

Міністр визнав необхідність реформування податкової політики держави у сфері аграрного сектору, однак закликав не політизувати це питання. О.Клименко додав, що для перегляду пільг створена тристороння комісія, до якої входять фахівці Міністерства економіки, Міністерства фінансів та Міністерства доходів і зборів України. За його словами, зараз ця комісія проводить інвентаризацію пільг для того, щоб виявити не ефективні та не розвиваючі дотації.

О.Клименко підкреслив, що питання перегляду пільг у аграрному секторі буде вирішуватися у тісній взаємодії із сільгоспвиробниками і не призведе до підвищення цін. Міністр також висловив переконання, що будь-які пільги мають стимулювати виробництво, а не призводити до його стагнації.

“Ми це зробимо погоджено з бізнесом та з тими підприємствами, які формують даний сектор. Ми зробимо це погоджено з Міністерством агропромислового комплексу і ми це зробимо таким чином, що для споживача не буде ніякого підвищення цін на продукцію, а галузь буде мати таку ж динаміку розвитку, яка є сьогодні”, - підкреслив О.Клименко, говорячи про сільськогосподарські пільги.

На його думку, аграрний сектор економіки України є одним із найсильніших.

“Розвиток сільськогосподарської галузі для України є тією точкою зростання, яку ми, як уряд, повинні стимулювати, щоб покращувати наші позиції. Це наша сильна сторона”, - наголосив О.Клименко.