Голова Держземагентства назвав дві причини, що заважають роботі Земельного банку

Голова Державного агентства земельних ресурсів України Сергій Тимченко назвав дві причини, які сьогодні заважають повноцінній роботі Земельного банку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.Тимченко повідомив на прес-конференції в Донецьку після спільної наради Міністерства юстиції України, Державної реєстраційної служби України та Державного агентства земельних ресурсів України, на якому розглядалися актуальні питання державної реєстрації прав на нерухоме майно.

«Земельний банк вже зареєстрований і почав свою роботу. Повноцінній його роботі заважають два чинники: не прийнятий Закон про обіг земель і не проведена інвентаризація земель державної власності сільгосппризначення, яка увійде до основного фонду Земельного банку», - сказав С.Тимченко.

Але, він висловив сподівання, що Верховна Рада України незабаром прийме необхідний закон, а гроші в бюджеті на приватизацію землі також вже закладені і почнуть працювати.

«Цього року бюджет уже передбачив гроші на інвентаризацію землі, а що стосується закону, то думаю, що в першому півріччі цей закон буде прийнятий», - підсумував голова Держземагентства.