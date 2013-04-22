Закон про оборот земель унормує відносини власника і орендаря - Присяжнюк

Ухвалення закону про оборот земель остаточно унормує в Україні правові відносини між власником землі та її орендарем, сказав міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк журналістам у Красноборского лісництві Радомишльського держлісгоспу Житомирської області під час акції Державного агентства лісових ресурсів України "Майбутнє лісу - в твоїх руках".

«Основні параграфи законопроекту про оборот земель вже обговорюються. Наразі ми поспішати з прийняттям цього закону не будемо, щоб не зробити помилок», - сказав М.Присяжнюк. Також міністр підкреслив, що цей законопроект поліпшать для того, щоб він забезпечував повноцінний оборот землі в Україні. Крім того, цей законопроект покликаний гарантувати власникові земельного паю отримання довгострокової земельної оплати. Міністр зазначив, що інвестор, у свою чергу, повинен гарантовано мати всі права на оренду землі. «Ми в міністерстві думаємо над тим, щоб інвестор міг гарантовано інвестувати кошти, як мінімум, на 7 років», - додав М.Присяжнюк.

Він висловив сподівання, що Верховна Рада України незабаром прийме цей закон.

М.Присяжнюк вважає, що після ухвалення відповідного закону приплив інвестицій в Україну значно зросте.

"Крім цього закону, ми введемо ще низку інших, які дадуть можливість інвесторам працювати на землі. Йдеться про закон про складські розписки, закон про зерновий гарантійний фонд та інші, які дадуть можливість ефективно використовувати земельний ресурс в Україні", - зазначив М. Присяжнюк і додав: «Хоч як би там було, ми сьогодні маємо валове сільськогосподарське виробництво, структуровані компанії, але нам в державі вкрай необхідно підтримати і одноосібників, зробивши так, щоб від власності на землю селянин отримував гідний прибуток".

Як повідомляв УНІАН, Державне агентство земельних ресурсів 5 квітня оприлюднило свій варіант проекту закону «Про оборот земель сільськогосподарського призначення». Відповідно до законопроекту, купувати сільгоспземлі можуть громадяни України, які протягом трьох років проживають в місцевості, на території якої продається земельна ділянка (рада, район), які хочуть переважно власною або сімейною працею вести самостійне товарне сільгоспвиробництво, мають досвід роботи в сільському господарстві або займаються веденням товарного сільськогосподарського виробництва. Крім громадян, покупцями сільгоспземель можуть бути держава в особі органів виконавчої влади; територіальні громади в особі сільських, селищних, міських рад та Державний земельний банк. Юридичних осіб у списку тих, хто має право на купівлю землі, немає.

Урядовий законопроект «Про оборот земель сільськогосподарського призначення», який передбачає скасування мораторію на продаж сільгоспземель, планується зареєструвати в парламенті до липня 2013 року.

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