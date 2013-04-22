Борщовий набір за тиждень подорожчав на 30% - експерти

Плодоовочевий індекс «АПК-Інформ: овочі і фрукти» минулого тижня зріс ще на 6,4% після зростання на 63,2% за попередні три тижні. Таким чином, стрімке зростання вартості плодоовочевої корзини українця триває, хоча його темпи дещо сповільнилися. Про це повідомляє «АПК-Інформ».

«Як і раніше, найшвидше зростали ціни на овочі борщового набору, який за тиждень подорожчав ще на 30%. Водночас ціни на картоплю були практично стабільними, а найшвидше дорожчала цибуля», - повідомляє Тетяна Гетьман, керівник проекту «АПК-Інформ: овочі і фрукти». «Варто сказати, що цей тиждень буде доброю можливістю для більшості фермерів реалізувати значні обсяги запасів овочів і картоплі урожаю 2012 року. Проте дуже швидке зростання цін на них упродовж останніх чотирьох тижнів може завадити нашим виробникам скористатися передсвятковим сплеском попиту в Росії і експортувати туди значні обсяги продукції», - продовжує експерт.

Експерти зазначають також, що минулого тижня продовжилася тенденція зростання цін на яблука. Таким чином, середня ціна на яблуко за тиждень вперше цього сезону перевищила торішній рівень. Крім того, минулого тижня різко подорожчав тепличний огірок і трохи подешевшав тепличний томат.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня Міністерство аграрної політики та продовольства прогнозувало, що роздрібні ціни на овочі з «борщового» набору залишаться стабільними, хоча і будуть нижчими за торішні.

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