Ovostar Union в 1-му кварталі збільшив виробництво яєць на 23%

Варшава. Один з найбільших в Україні виробників яєць та яєчних продуктів компанія Ovostar Union у першому кварталі цього року виробила 214 млн штук яєць, що на 40 млн штук, або на 23% більше показників перших трьох місяців минулого року.

Згідно з повідомленням компанії, яке має УНІАН, за перші три місяці Ovostar продав 127 млн ​​штук яєць порівняно з 124 млн штук у першому кварталі минулого року.

Компанія наголосила, що збільшила продажі яєць за кордон в річному виразі в 2,4 разу - до 12 млн штук.

"У 1 кварталі 2013 року ціна продажу яйця зменшилася на 2% - до 0,706 грн за штуку (без ПДВ) порівняно з 0,718 грн у першому кварталі 2012 року", - зазначила компанія.

Ovostar також повідомив про збільшення поголів'я курей і курчат на 28% - до 4,32 млн голів, зазначивши, що кількість курей-несучок зросла на 33% - до 3,34 млн.

Компанія також зазначила, що в першому кварталі цього року їй вдалося збільшити продажі рідких яєчних продуктів на 92% - до 346 тис. тонн, а продажі сухих яєчних продуктів - на 61%, до 1,639 тис. тонн.

За даними компанії, середня ціна продажу сухих яєчних продуктів зросла за цей період на 8% - до 46,18 грн/кг, тоді як ціна продажу рідких - знизилася на 2%, до 15,54 грн/кг.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Ovostar продав 445 млн штук яєць (+1,5% до 2011 року), а також 5 тис. тонн сухих і 1,4 тис. тонн рідких яєчних продуктів, що відповідно на 24% і 5% більше, ніж роком раніше.

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Довідка УНІАН. Ovostar, який входить до трійки найбільших виробників яєць в Україні, близько 70% своєї виручки отримує від продажу яєць. На українському ринку компанія представлена ​​торговими марками «Ясенсвіт» і «Овостар».

За останніми даними, головні акціонери компанії бізнесмени Борис Бєліков та Віталій Вересенко контролюють 75% пакет акцій. Також паперами компанії володіє польський пенсійний фонд Generali OFE (12,15%) і Aviva OFE - 5,02%. Інші акції - free float.