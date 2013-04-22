Цього тижня в Україні встановиться тепла і суха погода - Гідрометцентр

Цього тижня, незважаючи на нічні заморозки 22-23 квітня, в країні переважатиме тепла і суха погода з температурою повітря до +25 градусів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в понеділок повідомив Директор Українського гідрометеорологічного центру Микола Кульбіда.

«Протягом 22-27 числа на території України переважатиме суха погода. Температура повітря ще 22-23-го залишиться відносно низькою. У нічні години ще будуть спостерігатися заморозки. У більшості регіонів України на поверхні ґрунту, крім Криму, до мінус 1 - мінус 4 градусів. З 24 починається черговий підйом температури повітря. Заморозки припиняться. Максимальна температура зросте до 20-25 градусів на всій території країни», - зазначив М.Кульбіда.

За його словами, погода трохи зміниться 28 квітня, коли по території України пройде активний атмосферний фронт, який зумовить помірні дощі у західних, північних і центральних областях країни і короткочасне зниження температури повітря. Однак незабаром після цього опади припиняться, і в Україну повернеться тепла, майже літня погода.

Крім того, директор Укргідрометцентру повідомив, що за попередніми прогнозами, на травневі свята на всій території країни, за винятком західних областей, буде спекотно і сухо.