У Миколаївському порту побудують завод з переробки олійних

Транснаціональна агрокомпанія Bunge має намір побудувати завод з переробки олійних потужністю 2,4 тис. тонн олійного насіння на добу в Миколаївському порту, а також розширити потужності наявного там зернового терміналу, повідомила прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, метою подібного розширення бізнесу є забезпечення зростаючих потреб експортного ринку.

За словами виконавчого директора Bunge в Європі, країнах Близького Сходу та Африки Тоні Йенсена, реалізація вказаних проектів посилить лідерство компанії на світовому ринку олійних культур та логістики.

«Новий промисловий комплекс у Миколаївському порту посилить світове лідерство Bunge у сфері переробки олійних та логістики. Інвестиції в нові переробні та логістичні потужності в Миколаєві підтверджують наші тверді наміри залишатися в Україні одним з основних гравців, які працюють тут на довгостроковій основі», - цитує прес-служба Т.Йенсена.

Терміни будівництва і розмір інвестицій прес-служба не уточнює.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2012 року компанія Bunge ввела другу чергу зернового терміналу в Миколаївському морському торговому порту, що дозволило збільшити потужність терміналу на 33,3% - до 4 млн тонн зерна на рік.

Довідка УНІАН. Bunge Limited є провідною світовою компанією, що працює в сфері агробізнесу та продуктів харчування. Компанія здійснює діяльність у понад 40 країнах світу, кількість її співробітників досягає 35 тисяч осіб.

На українському ринку продукція Bunge представлена ​​під торговою маркою «Олейна».