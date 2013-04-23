Рішення про додатковий експорт пшениці можуть ухвалити цього тижня

Рішення про додатковий експорт пшениці з України, яке було відкладено у зв'язку зі складними погодними умовами і необхідністю підрахунку зернового балансу, можуть ухвалити вже цього тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк в інтерв'ю журналістам у вівторок.

Нагадаємо, раніше планувалося відновити експорт пшениці після 10 квітня.

«Ми цього тижня збираємо раду експортерів, на якій ще раз переглянемо баланси, але на сьогодні ми бачимо, що ми можемо сьогодні відпустити у вільний експорт продовольчу пшеницю», - сказав М.Присяжюк.

Міністр також уточнив, що обсяг додаткового експорту залежить від потреби на зовнішньому ринку і можливостей його постачання.

Як повідомляв УНІАН, рішення про обмеження експорту пшениці з України було прийнято у зв'язку з тим, що можливості її постачання на зовнішні ринки були майже вичерпані, тому експортувати пшеницю мали право тільки ті компанії, які закуповують зерно в Аграрного фонду.

Водночас Міністерство аграрної політики та продовольства погодило з зернотрейдерами можливість додаткового експорту 300 тис. тонн пшениці.

За інформацією Мінагропроду, Україна з початку 2012-2013 маркетингового року (1 липня 2012 р. - 1 червня 2013), станом на 22 квітня, поставила на зовнішні ринки 20,5 млн тонн зернових, що на 18,6% більше, ніж за аналогічний період минулого МР, до того ж обсяг поставок зерна з початку квітня становив 1,05 млн тонн.

Експорт пшениці до зазначеної дати становив 6,46 млн тонн, зокрема 5,56 млн тонн продовольчої і 0,9 млн тонн фуражної пшениці. При цьому з початку квітня Україна поставила на зовнішні ринки 0,17 млн тонн пшениці.

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