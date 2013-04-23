ЄБРР допоможе Мінагропроду вдосконалити держрегулювання молочної галузі

Європейський банк реконструкції і розвитку, Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО, від англ. Food and Agriculture Organization) і Міністерство аграрної політики і продовольства України мають намір об'єднати зусилля для вдосконалення законодавства, яке регулює молочну галузь України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили представники зазначених організацій на прес-конференції у вівторок.

У рамках співпраці міжнародні організації, міністерство і представники основних галузевих асоціацій планують створити робочу групу, яка має проаналізувати чинне законодавство, яке регулює молочний сектор України, і виробити професійні рекомендації з ухвалення нових законів. Крім того, група розглядатиме питання, пов'язані з оцінкою інвестиційних потреб молочної галузі, модернізації молочних підприємств, підвищенням якості сирого молока і загального підвищення стандартів у молочній галузі для забезпечення конкурентоспроможності України на світовому рівні.

За словами директора ЄБРР в Україні Шевки Аджунера, для реалізації цих завдань банк не виключає можливості інвестування в молочну галузь України.

«ЄБРР може приєднатися до фінансування і через залучення інвестицій підвищити стандарти (якості молока – УНІАН). Але це не лише гроші, а й технічна підтримка», - повідомив Ш.Аджунер.

Однак, в які саме проекти ЄБРР готовий направити інвестиції, він не уточнив.

Як повідомляв раніше УНІАН, за інформацією Держстату, виробництво молока в Україні в І кварталі 2013 року зросло на 1,7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 212 тис. тонн.

У 2012 році виробництво обробленого молока в Україні зросло порівняно з 2011 роком на 6% - до 909 тис. тонн, а виробництво кисломолочних продуктів зросло на 3,6% - до 486 тис. тонн.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. Станом на 31 березня 2013 року банк узяв на себе зобов'язання з надання понад 8,63 млрд євро в рамках 337 проектів в Україні.

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