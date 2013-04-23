Введення в Україні мінімальних цін на молоко може бути неефективним – Присяжнюк

Введення в Україні мінімальних закупівельних цін на молоко, яке було ініційовано низкою депутатів, є неефективним заходом, тому ухвалення подібних рішень недоцільне.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції у вівторок заявив міністр аграрної політики і продовольства України Микола Присяжнюк.

«Я прихильник тієї позиції, що ціну має диктувати економічний важіль, тобто попит. Щодо адміністративного важеля - мінімальної ціни, то, я думаю, що він може бути неефективним», - сказав міністр.

До того ж М.Присяжнюк повідомив, що він має намір звернутися до профільних асоціацій з проханням не створювати монополії в тих чи інших сировинних зонах і, тим самим, встановлювати закупівельні ціни на молоко.

Як повідомляв УНІАН, раніше народні депутати внесли законопроект (№2172, зареєстрований 4 лютого 2013 року), яким запропонували ввести державне регулювання мінімальних закупівельних цін на молоко. Згідно із законопроектом, Кабінет Міністрів має отримати право встановлювати мінімальний рівень закупівельних цін на сире молоко у певні календарні періоди.

У серпні 2012 року Кабмін встановив мінімальну закупівельну ціну в населення на молоко другого сорту базисної жирності на рівні 2,20 грн/кг (без ПДВ). Ця норма діяла до кінця 2012 року.

За інформацією Держстату, виробництво молока в Україні в І кварталі 2013 року зросло на 1,7% порівняно з аналогічним періодом 2012 року - до 212 тис. тонн.

У 2012 році виробництво обробленого молока в Україні зросло порівняно з 2011 роком на 6% - до 909 тис. тонн, а виробництво кисломолочних продуктів зросло на 3,6% - до 486 тис. тонн.

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