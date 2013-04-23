Industrial Milk company вкладе у свій розвиток у 2013 році до 50 млн дол.

Варшава. Український агропромисловий холдинг "Індустріальна молочна компанія" (Industrial Milk company, IMC) планує в поточному році інвестувати у свій розвиток 46-50 млн дол. у порівнянні з 61 млн дол. минулого року.

Згідно з повідомленням компанії, яке має УНІАН, холдинг планує інвестувати кошти у збільшення земельного банку на 16-20 тис. га, елеваторних потужностей - до 55 тис. з 34 тис. тонн в Сумах, а також купівлю нової сучасної техніки.

Компанія планує реалізувати інвестиційну програму за рахунок власних і кредитних коштів.

До того ж згідно з повідомленням, IMC планує не перевищити співвідношення чистого боргу до EBIDTA у 2,5 разу.

Холдинг також зазначив, що планує досягти 70-90% зростання EBITDA в поточному році за рахунок збільшення площі оброблюваних земель і підвищення продуктивності.

"Ключовим фактором поліпшення показників у 2013 році є збільшення земельного банку минулого року на 46% - до 120,7 га, а також велика концентрація на високомаржевих культурах (кукурудза і соняшник), які цього року становитимуть 80% всіх посівів", - повідомила компанія.

IMC зазначила, що також має намір скоротити операційні витрати, зокрема завдяки високій якості куплених земель та впровадженню сучасної системи IMC Compass, які підвищать ефективність збору врожаю в новопридбаних господарствах.

Як повідомляв УНІАН, минулого року IMC збільшила чистий прибуток на 8% - до 18,7 млн ​​дол. на тлі зростання виручки в 3,7 разу - до 75,2 млн дол.

За попередні чотири роки чистий прибуток компанії варіювалася від 1,6 до 17,3 млн дол., а виручка - від близько 20 до майже 35 млн дол.

Довідка УНІАН. Заснована в 2007 році Industrial Milk Company займається вирощуванням, зберіганням та переробкою сільськогосподарських культур, а також є одним з найбільших в Україні виробників молока. За останніми даними, компанія орендувала у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях 120,7 тис. га землі і володіла складськими приміщеннями потужністю зберігання 338 тис. тонн.

59,08% акцій IMC належить Agrovalley Limited, 9,58% - входить до групи ВТБ Російського комерційного банку, 5,1% - польської Amplico PTE. Решта 26,24% - free float.

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