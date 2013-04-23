«Бель Шостка Україна» в 2013 році планує наростити виробництво сирів на 16,7%

Одне з найбільших молокопереробних підприємств України компанія «Бель Шостка Україна» в 2013 році має намір наростити виробництво твердих і плавлених сирів до 12-14 тис. тонн проти 12 тис. тонн у 2012 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам у вівторок повідомила директор із зовнішніх зв'язків "Бель Шостка Україна" Наталія Фесун.

«У 2013 ми плануємо виробити 6-7 тис. тонн твердого сиру і стільки ж плавленого», - сказала Н.Фесун.

За її даними, торік сумарний обсяг виробництва сирів в компанії становив 12 тис. тонн, з яких на тверді сири припало 7 тис. тонн, а на плавлені - 5 тис. тонн.

Також Н.Фесун зазначила, що компанія продовжить розвивати сегмент плавлених сирів, тому що попит на цю продукцію продовжує зростати. Вона повідомила, що в 2012 році частка «Бель Шостка Україна» на ринку плавлених сирів збільшилася до 22% з 4% в 2011 році.

Тим не менше, Н.Фесун додала, що якщо закупівельні ціни на сире молоко стабілізуються і стануть прийнятними для компанії, то вона збільшить і виробництво твердих сирів, тоді як зараз з трьох виробничих ліній з виготовлення сирів працює тільки одна.

«Якщо буде позитивно розвиватися молочна галузь в плані сирого молока, і ми зможемо купити на ринку достатню кількість молока потрібної якості, ми завжди готові повернутися, збільшити виробництво твердих сирів. У нас є усі можливості в плані потужностей, досвіду, технологій. У нас три лінії з виробництва твердих сирів, зараз працює одна», - пояснила вона.

Як повідомляв УНІАН, на початку 2013 року компанія «Бель Шостка Україна» відкрила модернізований цех плавлених сирів, в який інвестор вклав близько 1 млн євро.

Довідка УНІАН. ПАТ «Бель Шостка Україна» (м. Шостка, Сумська область) є частиною Групи Bel, випускає сири під торговими марками "Шостка» та «Весела Корівка» і входить до трійки лідерів ринку.

Група Bel - міжнародна група, що спеціалізується на виробництві сирів, заснована французом Леоном Белем в 1865 році.

У 2007 році Група Bel купила ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат", створивши на його основі ПАТ «Бель Шостка Україна».

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