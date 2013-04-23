Обмеження готівкових розрахунків може призвести до подорожчання сільгосппродукції - експерт

Обмеження готівкових розрахунків, яке може бути введено Нацбанком України у травні-червні цього року, допоможе вивести з «тіні» взаєморозрахунки за сільгосппродукцію, що спричинить її подорожчання.

Про це УНІАН повідомив генеральний директор агрохолдингу HarvEast Саймон Чернявський.

«Загалом ідея правильна і хороша, особливо для держави, тому що дозволить вивести з «тіні» обороти по взаєморозрахунках за сільськогосподарську продукцію. Обсяги продажів зростуть за рахунок легалізації «тіньових» оборотів, але, вочевидь, зросте ціна на сільськогосподарську продукцію», - зазначив він.

За словами С.Чернявского, подібне обмеження зручне для великих товаровиробників, тому що дозволить зменшити роботу з готівкою і скоротити пов'язані з цим витрати. Однак для дрібних фермерських господарств і підсобних господарств населення це може створити незручності через слабке поширення безготівкових розрахунків і погано розвинену філіальну мережу банків у сільській місцевості.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України має намір затвердити проект постанови про обмеження готівкових розрахунків у травні-червні цього року без істотних змін за підсумками громадського обговорення. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.