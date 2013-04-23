Мінагропрод виступає за обмеження використання цукрозамінників

Міністерство аграрної політики та продовольства України підтримує ініціативу виробників цукру щодо обмеження використання цукрозамінників в харчовій і переробній промисловості, повідомила прес-служба Мінагропроду. Водночас у міністерстві вважають необхідним перегляд переліку дозволених до використання в Україні синтетичних цукрозамінників з урахуванням досвіду країн з розвиненою економікою. Мінагропрод вже звернувся до Кабінету Міністрів з проханням доручити Міністерству охорони здоров'я провести відповідну роботу.

У прес-службі нагадали, що сьогодні виробництво, використання та реалізація підсолоджувачів в Україні здійснюється тільки з дозволу Міністерства охорони здоров'я.

Крім того, в міністерстві зазначили, що Україна повністю забезпечена цукром, тому в 2012 році цей товар практично до країни не імпортувався. Однак надлишок цукру на внутрішньому ринку сьогодні становить понад 500 тис. тонн.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат від Партії регіонів Геннадій Бобов на початку квітня зареєстрував законопроект, яким пропонується заборонити ввезення до країни і використання в харчовій промисловості 13 видів цукрозамінників та підсолоджувачів.