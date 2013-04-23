Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» у 2012 році збільшив прибуток в 1,8 разу

Один з найбільших виробників мінеральних вод в Україні Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» за підсумками 2012 року збільшив чистий прибуток в 1,8 разу порівняно з 2011 роком - до 95,7 млн ​​грн.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Згідно з повідомленням, валовий прибуток компанії торік збільшився на 14% - до 157,4 млн грн, операційний - на 60,5%, до 135,98 млн грн.

Також чистий дохід Моршинського заводу мінеральних вод «Оскар» у 2012 році зріс до 621,8 млн грн проти 518,3 млн грн у 2011 році.

Обсяг виробництва мінеральної води на підприємстві минулого року збільшився до 304,1 млн пляшок, що на 18,4% більше, ніж у 2011 році. Реалізація даної продукції збільшилася на 16,9% - до 304,1 млн пляшок. Водночас виручка від продажу мінеральної води зросла майже на 20% - до 518,9 млн грн.

Довідка УНІАН. Моршинський завод мінеральних вод «Оскар» почав роботу в 1995 році. Зараз на підприємстві працює три лінії, які щодоби випускають 900 тис. літрів мінеральної води. На українському ринку продукція компанії представлена ​​торговою маркою «Моршинська».

100% акцій компанії належать International Distribution Systems Limited (Британські Віргінські острови).