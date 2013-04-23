Янукович призначив Сеня заступником міністра аграрної політики та продовольства

Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Олександра Сеня заступником міністра аграрної політики та продовольства України - керівником апарату.

Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.

Нагадаємо, до цього призначення О.Сень був заступником міністра аграрної політики і продовольства.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня В.Янукович звільнив з посади заступника міністра аграрної політики і продовольства України - керівника апарату Михайла Чужмира, який був призначений на цю посаду у вересні 2012 року.