Янукович призначив Сеня заступником міністра аграрної політики та продовольства
19:09, 23 квітня 2013Агро
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Президент України Віктор Янукович своїм указом призначив Олександра Сеня заступником міністра аграрної політики та продовольства України - керівником апарату.
Відповідний указ розміщено на офіційному сайті глави держави.
Нагадаємо, до цього призначення О.Сень був заступником міністра аграрної політики і продовольства.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня В.Янукович звільнив з посади заступника міністра аграрної політики і продовольства України - керівника апарату Михайла Чужмира, який був призначений на цю посаду у вересні 2012 року.
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