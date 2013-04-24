Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про відновлення експорту пшениці

Міністерство аграрної політики України і зернотрейдери домовилися про відновлення експорту пшениці в поточному маркетинговому році, причому обсяг експорту може становити до 0,5 млн тонн.

Про це УНІАН повідомив директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Міністерства аграрної політики і продовольства України Віталій Саблук.

«Ми останні два роки ніяких лімітів на експорт не вводили, і зернотрейдери не провокували нас на те, щоб ми вводили якісь заборонні дії. Усі контракти виконано», - зазначив В.Саблук.

За його словами, обсяг експорту в 0,5 млн тонн - вельми оптимістична цифра. «Це дуже оптимістично, якщо по засіках назбирають - з елеваторів, у населення. Найбільш ймовірний обсяг експорту - 0,2-0,4 млн тонн», - сказав чиновник.

До того ж він зазначив, експорт уже почався. «Сьогодні і вчора вже виходили на завантаження», - сказав В.Саблук. Він також додав, що рішення про відновлення експорту багато в чому продиктовано оцінкою стану озимих та наявністю запасів в Аграрному фонді. «Головне тепер, щоб не сталося розриву контрактів з пекарями, які мають угоди з конкретними власниками зерна», - зазначив В.Саблук.

Генеральний директор Української аграрної конфедерації Сергій Стоянов висловив УНІАН думку, що відновлення експорту в повному обсязі особливого ажіотажу на ринку не викличе, тому що трейдери не можуть запропонувати переробникам достатню ціну, адже ціни на пшеницю на внутрішньому ринку перевищують світові.

«Це не викличе якогось великого торгового буму, тому що внутрішні ціни на сьогодні високі. Переробники в Україні платять на 250-300 грн більше, ніж сьогодні можуть запропонувати трейдери. Це корок, який закриватиме внутрішній український ринок», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня міністр аграрної політики і продовольства Микола Присяжнюк заявив, що рішення про додатковий експорт пшениці з України, яке було відкладено у зв'язку зі складними погодними умовами і необхідністю підрахунку зернового балансу, можуть прийняти вже цього тижня.

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