У магазинах більше крадуть працівники, ніж покупці - експерт

17:22, 24 квітня 2013
Агро
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В українських магазинах більше крадуть їхні працівники, ніж покупці, а частка крадіжки в обороті торгових мереж коливається в межах 0,15-0,7%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили представники роздрібних мереж під час XI Retail Industry Forum 2013 у середу.

За словами голови правління мережі «Фуршет» Євгена Кулінича, крадіжка у відкритих зонах магазинів існувала завжди, особливо у кризовий час.

Він зазначив, що більше крадуть працівники магазинів, ніж покупці. Для боротьби з цим явищем мережа працює із службою безпеки, а також розробляє різні стимули для підвищення ефективності праці співробітників.

За оцінками Є.Кулінича, частка вкрадених товарів в обороті торгової мережі становить 0,3-0,7%.

Директор компанії «Спортмайстер-Україна», що розвиває мережу магазинів товарів для спорту «Спортмайстер», Володимир Якимчук також визнає існування такої проблеми. Він зазначив, що все залежить від розташування магазинів. Наприклад, найбільш неблагополучне місце в Києві - це торговий центр «Більшовик», розташований у криміногенному районі. Серед проблем він також назвав нескоординовану роботу служб безпеки торгових центрів і рітейлерів.

За оцінками директора компанії, частка вкрадених товарів в обороті торгової мережі становить 0,15-0,25%.

До того ж близько 70% втрат – це наслідки навмисних або ненавмисних дій співробітників, окремим блоком стоїть крадіжка на касі.

В.Якимчук вважає, що якщо активно займатися цим питанням, втрати можна знизити, але повністю позбавитися цієї проблеми практично нереально.

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