Мінагропрод і зернотрейдери готують до підписання новий меморандум про співпрацю

Міністерство аграрної політики та продовольства України і зернотрейдери розробляють і готують до підписання новий, більш довершений меморандум про співпрацю на майбутній маркетинговий рік (МР). Про це УНІАН повідомив директор департаменту економічного розвитку аграрного ринку Мінагропроду Віталій Саблук.

«Наступного року ми готуємо ще більш довершений меморандум – із великим обсягом повноважень. Документ буде цікавий для обох сторін – міністерства і трейдерів. Це буде великий документ із великим колом зобов'язань», - сказав В.Саблук

Він також додав, що впродовж останніх двох років міністерство і зернотрейдери працюють у режимі виконання меморандумів і повністю задоволені такою співпрацею. «Ми добре відчуваємо один одного. Ми зустрічаємося кожні два тижні, аналізуємо ситуацію, наші можливості», - сказав директор департаменту.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Мінагропрод і зернотрейдери домовилися про відновлення експорту пшениці, який було припинено внаслідок складних погодних умов і запізнення з початком весняно-польових робіт. Орієнтовний додатковий обсяг експорту до кінця маркетингового року може становити, за оптимістичними оцінками, до 0,5 млн тонн.