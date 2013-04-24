Кабмін хоче скоротити кількість дозвільних документів на ринку харчових продуктів

Кабінет Міністрів України розробив законопроект, який передбачає скорочення кількості документів дозвільного характеру, які повинні отримувати оператори ринку харчових продуктів, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, законопроект зокрема передбачає скорочення сертифікації продуктів бджільництва, зменшення кількості довідок, висновків, які мають ознаки документів дозвільного характеру, але не внесені до Переліку документів дозвільного характеру.

Крім того, в разі ухвалення законопроекту Верховною Радою буде скорочено атестацію виробництв молока, молочної сировини та молочних продуктів, а також рибної продукції.

У Мінагропроді вважають, що подібне нововведення матиме позитивний вплив на ринкове середовище, забезпечить права та інтереси суб'єктів господарювання, громадян і держави, а також відповідатиме принципам державної регуляторної політики.