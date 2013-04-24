Україна та Іран підписали угоду про співпрацю в аграрному секторі

Міністерство аграрної політики і продовольства України і Міністерство сільськогосподарського джихаду Ісламської Республіки Іран 24 квітня підписали Протокол про наміри в секторі сільського господарства, повідомила прес-служба Мінагропроду.

Згідно з повідомленням, цей документ сприятиме розвитку двосторонньої торгівлі сільгосппродукцією, залученню інвестицій, обміну інформацією з виробництва сільськогосподарських культур, розвитку співпраці у тваринництві і ветеринарній медицині, а також у виробництві органічної продукції.

Довідка УНІАН. За даними Державної служби статистики, у 2012 році Україна експортувала до Ірану продукції на суму 1,2 млрд дол., що на 3,3% більше, ніж у 2011 році. Імпорт з Ірану минулого року зріс до 67,4 млн дол., перевищивши показник 2011 року на 44,9%.