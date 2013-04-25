Азаров пропонує викуповувати земельні паї, що не використовуються, і "робити пасовища"

Кабінет Міністрів пропонує викуповувати земельні паї, що не використовуються, для суспільних потреб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прем'єр-міністр України Микола Азаров під час відвідин дитячого будинку сімейного типу в селі Личанка Київської області.

«Якщо 5-7 років не використовується земля - ми викуповуємо за певну, суворо встановлену ціну, об'єднуємо і робимо пасовище, наприклад», - сказав М.Азаров.

За словами прем'єра, у цей час у сільських жителів зростає поголів'я великої рогатої худоби, але не вистачає пасовищ для випасу.

Як повідомляв УНІАН, в Україні в 2012 році оформлено та видано 62 тис. державних актів на право власності на земельні ділянки замість сертифікатів на право власності на земельний пай. У результаті земельної реформи 6,92 млн громадян України отримали право на земельну частку, з них 6,82 млн осіб отримали сертифікати на право на земельний пай.

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