«Калсберг Україна» у 2012 році збільшила чистий прибуток на 6,2%

Один з найбільших виробників пива в Україні компанія «Калсберг Україна» за підсумками 2012 року отримала чистий прибуток у розмірі 512,9 млн грн, що на 6,2% більше, ніж роком раніше.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, валовий прибуток підприємства у зазначений період зріс на 9,8% - до 1,5 млрд грн, а операційний - збільшився на 3,8% - до 666,5 млн грн.

До того ж чистий дохід комбінату в 2012 році становив 3,3 млрд грн, що на 2,7% менше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Виробництво «Калсберг Україна» в Україні представлене трьома пивоварнями: Київській, Запорізькій та Львівській. Сумарна виробнича потужність усіх трьох заводів - близько 1090 млн літрів пива на рік, що становить приблизно 22,3% від загальної кількості виробленого пива в Україні.

Власником «Калсберг Україна» є Carlsberg Group - одна з провідних пивоварних груп у світі.