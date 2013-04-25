Одеський коньячний завод у 2012 році збільшив чистий прибуток у 4,4 разу

Одеський коньячний завод, що входить до складу однієї з найбільших компаній - виробників алкогольних напоїв Global Spirits, за підсумками 2012 року отримав 6,5 млн грн чистого прибутку, що в 4,4 рази більше, ніж роком раніше.

Про це йдеться в повідомленні компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, валовий прибуток підприємства за вказаний період скоротився на 26,2% - до 110 млн грн, а операційний - збільшився на 25,9%, до 18,96 млн грн.

До того ж чистий дохід підприємства в 2012 році становив 281,8 млн грн, що на 29% менше, ніж у 2011 році.

Довідка УНІАН. Продукція Одеського коньячного заводу представлена ​​на українському ринку торговою маркою «Шустов». Потужність заводу становить до 100 декалітрів абсолютного алкоголю на добу.

Global Spirits - найбільший у Східній Європі міжнародний алкогольний холдинг. До складу Global Spirits входять ЛГЗ «Хортиця» (Україна), ЛГЗ «Російський Північ» (Росія), Одеський коньячний завод (Україна), «Кримський винний дім» (Україна), ТД «Мегаполіс» і ТД «Хортиця» (обидва - Росія).

Портфель брендів холдингу складається з 15 торгових марок.