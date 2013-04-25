Україна і Фінляндія домовилися про співпрацю в рибному, лісовому господарствах і виробництві біопалива

Перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Іван Бісюк і члени парламентської делегації Фінляндської Республіки під час офіційної зустрічі 24 квітня домовилися про співпрацю між країнами в рибному і лісовому господарствах, а також у виробництві біопалива.

Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства України.

«Україна зацікавлена у впровадженні інвестиційних проектів у сфері рибного господарства, зокрема у сфері раководства. Також Фінляндія має позитивний досвід стійкого управління лісами, тому ми зацікавлені в спільній реалізації відповідного проекту технічної допомоги. Крім того, Україна зацікавлена в аналізі стану і перспектив виробництва біодизелю, біоетанолу, біогазу та інших видів альтернативного палива і нетрадиційних джерел енергії, які існують у Фінляндії», - цитує прес-служба І.Бісюка.

Крім того, у відомстві зазначили, що Мінагропрод розглядає можливість розробки програми співпраці у сфері лісового господарства між міністерствами, а також не виключає створення окремої робочої групи і підписання меморандуму про відповідну співпрацю.

За даними Мінагропроду, товарооборот сільськогосподарської продукції між Україною і Фінляндією у 2012 році становив 15,7 млн. дол., а за 3 місяці поточного року – 3,3 млн. дол., з яких 2,9 млн. дол. припадає на імпорт, а 0,4 млн. дол. – на експорт.

Довідка УНІАН. За даними Держстату, у 2012 році виручка від експорту товарів з України до Фінляндії скоротилася на 8,9% порівняно з 2011 роком і становила 48,2 млн. дол., а імпорт зменшився на 7,2% - до 485,2 млн. дол.