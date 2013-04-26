Євразійська економічна комісія вирішила знизити спецмито на карамель

Колегія Євразійської економічної комісії (ЄЕК) ухвалила рішення про зниження діючої ставки спеціального мита на карамель у країнах Митного союзу (МС) на 20,6 дол. у два етапи протягом 2013 р. – до 273,5 із 294,1 дол. за 1 тонну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністра з торгівлі ЄЕК, з 15 червня 2013 р. спецмито буде знижено до 283,8 дол. за 1 тонну, з 15 грудня 2013 року – до 273,5 дол. за 1 тонну.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення комісія ЄЕК ухвалила 26 квітня за підсумками повторного спеціального захисного розслідування.

Також комісія ухвалила рішення поширити дію спецмита на імпорт карамелі з Бразилії.

“Зниження відбудеться у два етапи: з 15 червня 2013 року – до 283,8 дол. США за 1 тонну, а з 15 грудня 2013 року – до 273,5 дол. США за 1 тонну. Також у ході розслідування було встановлено, що частка імпорту карамелі з Бразилії перевищила порогову позначку в 3% від загального обсягу імпорту карамелі, й тепер на неї також поширюватиметься дія цього спеціального захисного заходу», - сказав міністр торгівлі ЄЕК Андрій Слєпньов.

У прес-службі міністра зазначили, що за результатами повторного спеціального захисного розслідування Департамент захисту внутрішнього ринку ЄЕК прийшов до висновку, що дія спеціального захисного заходу стосовно імпорту карамелі мала позитивний вплив на галузь.

“У 1-му півріччі 2012 р. порівняно з 1-м півріччям 2011 р. на фоні зниження обсягу споживання карамелі в МС на 4,1% обсяг її виробництва в країнах МС залишався практично незмінним, а обсяг реалізації карамелі збільшився. До того ж зниження обсягу імпорту карамелі на 30,7% дозволило збільшити частку товару країн МС на 5,1 п.п.”, - повідомляє прес-служба.

У той самий період середньозважена відпускна ціна скоротилася на 1,3% на фоні значнішого зниження собівартості (на 11,4%), що дозволило підприємствам збільшити рівень рентабельності 4,4%, тоді як у 1-му півріччі 2011 р. вони зазнавали збитків.

Як повідомляв УНІАН, на сьогодні в МС діє ставка спеціального мита на карамель у розмірі 294,1 долара США за 1 тонну.

Повторне спеціальне захисне розслідування було почате у зв'язку із запитом українських підприємств ДП «Кондитерська корпорація «ROSHEN», ПАТ «Харківська бісквітна фабрика» і ПАТ «Кондитерська фабрика «Харків'янка».