Міндоходів вважає за доцільне введення 7% ПДВ для аграріїв та зміну системи оцінки земель

Міністерство доходів і зборів України в рамках дискусії про можливий перегляд пільг для сільгоспвиробників вважає за доцільне введення податку на додану вартість (за умови поставки продукції власного виробництва) за ставкою 7%, а також впровадження нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення з урахуванням коефіцієнтів індексації та диференціації для різних видів сільгоспвиробництва.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

«Сума наданої пільги з ПДВ не відповідає темпам росту галузі. Починаючи з 2007 року, такі пільги зростають у середньому на 40% на рік, водночас зростання обсягів сільгосппродукції з 2007 року не перевищує 20% (крім врожайних 2008 і 2010 років)», - повідомили в Міндоходів.

За словами фахівців міністерства, існуючий пільговий режим щодо ПДВ дозволяє аграріям залишати цей податок у своєму розпорядженні, зазначають у Міндоходів. «Лише в 2012 році у розпорядженні сільгоспвиробників залишилося 14,732 млрд грн. Крім того, підприємства отримують компенсацію від переробних підприємств за поставлене м'ясо в живій вазі і молоко. Джерело цих компенсацій - не виплачений до бюджету ПДВ. Сума такої компенсації в 2012 році становила 1,077 млрд грн», - повідомили в Міндоходів і запропонували обговорити можливість переходу на обкладення податком на додану вартість за зниженою ставкою у розмірі 7% операцій з поставки сільгосппродукції власного виробництва.

Крім того, Міндоходів пропонує реформувати фіксований сільгоспподаток, розрахунок якого ведеться на підставі нормативної грошової оцінки земель, зафіксованої ще в 1995 році. «Міндоходів вважає виправданим запровадити нормативну грошову оцінку земель сільгосппризначення з урахуванням коефіцієнтів індексації та диференціації для різних видів сільгоспвиробництва», - підкреслили в міністерстві.

Пропоновані нововведення, як зазначають у міністерстві, розроблено робочою групою у складі фахівців Міндоходів, Міністерства фінансів та Мінекономрозвитку в рамках виконання Національного плану дій на 2013 рік та Програми економічних реформ на 2010-2014 роки, що передбачають інвентаризацію існуючої системи податкових пільг і детальний аналіз їх ефективності. Водночас така робота може бути предметом дискусії, участь у якій пропонується всім зацікавленим сторонам.

«Фахівці Міністерства доходів і зборів готові до співпраці з представниками аграрного бізнесу і профільних бізнес-асоціацій для обговорення питання підвищення ефективності та конкурентоспроможності сільськогосподарської галузі через удосконалення податкової політики в цій сфері», - зазначають у Міністерстві.

Процес інвентаризації податкових пільг, на думку фахівців Міндоходів, - тривалий і вимагає аналізу ефективності «не станом на конкретну дату, а в динаміці».

Інвентаризація пільг в аграрній сфері, підкреслюють у Міндоходів, з одного боку повинна зберегти державну підтримку сільгоспвиробників, а з іншого - не допустити використання галузі в схемах ухилення від сплати податків. Саме тому зараз розглядаються кілька варіантів реформування пільгових податкових режимів.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці березня міністр доходів і зборів України Олександр Клименко запропонував розглянути питання надання податкових пільг окремим галузям народного господарства на засіданні Інвестиційної ради при Міністерстві доходів і зборів. Перше засідання інвестради може відбутися вже в травні цього року.