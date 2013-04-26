Кабмін затвердив обсяг резервного посівного фонду

Кабінет Міністрів України затвердив сумарний обсяг державного посівного фонду в розмірі 134 тис. тонн, що становить не менше 5% від загальної потреби держави, повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, повністю фонд буде сформований до 2020 року за рахунок щорічного поповнення на 15 тис. тонн насіння.

У міністерстві пояснили, що посівний фонд дозволить здійснювати пільгове забезпечення сільгосппідприємств, які не виробляють насіння або мають обмежені можливості для його виробництва.

Крім того, в Мінагропроді нагадали, що станом на 1 квітня цього року в Державному резервному посівному фонді є 10,2 тис. тонн насіння ярових культур, зокрема 0,452 тис. тонн пшениці й 3,022 тис. тонн ячменю, а також 2,185 тис. тонн кукурудзи, 0,221 тис. тонн соняшника, 0,351 тис. тонн гороху, 0,429 тис. тонн гречки, 0,592 тис. тонн проса, 1,564 тис. тонн сої, 0,716 тис. тонн вівса і 0,722 тис. тонн картоплі.

Цей запас, за даними міністерства, дозволяє провести сівбу на площі близько 200 тис. га, що становить 40% від прогнозованих площ пересівання озимих культур.

Як повідомляв УНІАН, у 2012 році резервний посівний фонд був сформований в обсязі 5,15 тис. тонн, зокрема пшениці в обсязі 4,7 тис. тонн і ячменю — 0,45 тис. тонн.

Довідка УНІАН. У 1999 році, виконуючи постанову Кабінету Міністрів «Про заходи поповнення державного посівного страхового фонду», на основі Державної акціонерної компанії "Хліб України" створено дочірнє підприємство - "Державний посівний страховий фонд". У 2004 році, для розширення сфери діяльності в забезпеченні насінням сільськогосподарських товаровиробників і зручності партнерів, дочірнє підприємство шляхом реорганізації перетворено на державне підприємство "Державний резервний посівний фонд України".

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