Першим заступником голови правління державної зернової корпорації призначено депутата від ПР Павла Климця
Міністерство аграрної політики та продовольства призначило першим заступником голови правління «Державної продовольчої зернової корпорації України» (ДПЗКУ) народного депутата від Партії регіонів Павла Климця.
Про це сказано в повідомленні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
Згідно з повідомленням, рішення про призначення прийнято 23 квітня 2013 року.
Раніше П.Климець обіймав посаду президента алкогольної компанії «Олімп».
Як повідомляв УНІАН, 5 квітня Мінагропрод звільнив з посади першого заступника голови правління ДПЗКУ Андрія Борсука.
Довідка УНІАН. Державна продовольчо-зернова корпорація України (ДПЗКУ) - вертикально інтегрована компанія, яка втілює в собі весь цикл роботи із зерновими та продуктами їх переробки - від виробництва до експорту, створена урядом України в серпні 2010 року.
До складу ДПЗКУ входять 44 підприємства на правах відокремлених підрозділів-філій, їх загальна робоча місткість становить 3 млн 461 тис. тонн, у тому числі сумарні потужності з перевалки на експорт Одеського та Миколаївського портів - 2 млн 380 тис. тонн зернових вантажів на рік.
ДПЗКУ в 2012 році скоротила чистий збиток в 10,8 разу - до 54,8 млн грн.