Депутат пропонує реформувати Аграрний фонд в акціонерне товариство

Народний депутат від Партії регіонів Олег Царьов пропонує Верховній Раді реформувати Аграрний фонд з державної установи в публічне акціонерне товариство.

Відповідно до внесеного ним законопроекту (№ 2916, зареєстровано 24 квітня 2013 року) «Про державну підтримку сільського господарства України" (щодо удосконалення діяльності Аграрного фонду)», фонд з бюджетної організації, яка здійснює некомерційну діяльність, повинен стати підзвітним і підконтрольним центральному органу виконавчої влади підприємством, що реалізує державну аграрну політику і політику у сфері сільського господарства.

Також О. Царьов пропонує розширити функції Аграрного фонду, надавши йому право проводити лізингові операції та здійснювати інвестиційну діяльність.

У пояснювальній записці до законопроекту депутат зазначає, що Кабмін може залучити кошти для купівлі акцій первинної емісії Аграрного фонду шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство аграрної політики та продовольства в рамках «Державної програми активізації розвитку економіки в 2013-2014 роках» планує створити на базі Аграрного фонду ПАТ «Агрофінфонд».

Довідка УНІАН. Аграрний фонд, створений в 2005 році, виконує функції державного регулятора цінової політики в агропромисловому секторі і належить до сфери управління Міністерства аграрної політики та продовольства України.